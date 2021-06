Pogacar et Hirschi mèneront UAE Emirates

UAE Team Emirates (EAU)

Trek-Segafredo avec Nibali et Mollema



Our chosen 8 are ready for their next adventure! 🗺 #TDF2021

🇫🇷 Bernardix

🇫🇷 Ellisondix

🇳🇱 Mollemix

🇮🇹 Nibalix

🇩🇰 Pedersix

🇱🇻 Skujix

🇧🇪 Stuyvix

🇧🇪 Theunix pic.twitter.com/3pba6wKVeD



— Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) June 22, 2021

Trek-Segafredo (USA)

Julien Bernard (FRA)

Kenny Elissonde (FRA)

DSM visera les étapes

DSM (ALL)

Cofidis complète son roster avec des bizuths

Cofidis (FRA)

Guillaume Martin (FRA)

Christophe Laporte (FRA)

Anthony Perez (FRA)

Pierre-Luc Périchon (FRA)

Tenante du titre, l'équipe UAE Emirates sera encore bien sûr l'une des équipes à suivre lors de l'édition 2021, avec Tadej Pogacar qui visera le doublé. Pour entourer le Slovène, son équipe a fait appel à sept coureurs de sept nationalités différentes. Marc Hirschi, révélation du Tour l'an passé, sera notamment présent, tout comme l'ancien champion du monde Rui Costa ou le solide Polonais Rafal Majka. A respectivement 22 et 23 ans, le Danois Mikkel Bjerg et l'Américain Brandon McNulty participeront à leur premier Tour de France.Tadej Pogacar (SLO)Mikkel Bjerg (DAN)Rui Costa (POR)Davide Formolo (ITA)Marc Hirschi (SUI)Vegard Stake Laengen (NOR)Rafal Majka (POL)Brandon McNulty (USA)Dix-huitième du Giro où il était diminué par une blessure au poignet, Vincenzo Nibali sera également au départ du Tour de France, pour la neuvième fois de sa carrière. Le coureur italien de 36 ans fait partie de la sélection Trek-Segafredo dévoilée ce mardi, et aura à ses côtés Bauke Mollema. Le Néerlandais de 34 ans aura également sa carte à jouer pour son onzième Tour, lui qui avait fini 6eme en 2013 et 7eme en 2015. « Bauke visera le classement général, et si on voit que ce n’est pas possible, il visera les victoires d’étapes avec Vincenzo », a annoncé le directeur sportif Steven de Jongh. Les coureurs français de l'équipe américaine Julien Bernard et Kenny Ellisonde seront aussi de la partie, tout comme l'ancien champion du monde Mads Pedersen. Tous les coureurs de l'équipe ont au moins disputé une fois le Tour de France.Vincenzo Nibali (ITA)Bauke Mollema (PBS)Mads Pedersen (DAN)Toms Skujins (LET)Jasper Stuyven (BEL)Edward Theuns (BEL)En 2020, l'équipe Sunweb avait remporté trois étapes sur le Tour de France grâce à Soren Kragh Andersen et Marc Hirschi. Cette année, l'équipe allemande est devenue DSM, et le brillant coureur suisse est parti chez UAE Emirates, mais elle continuera de viser les victoires d'étapes, notamment grâce à son Danois, qui va prendre part à son quatrième Tour. En l'absence de Jai Hindley et Romain Bardet, qui ont participé au Giro, DSM n'a, a priori, pas grand chose à espérer au classement général. Elle va donc tenter de se glisser dans un maximum d'échappées, mais aussi jouer la carte des sprints massifs avec Cees Bol.Søren Kragh Andersen (DAN)Tiesj Benoot (BEL)Cees Bol (PBS)Mark Donovan (GBR)Nils Eekhoff (PBS)Joris Nieuwenhuis (PBS)Casper Pedersen (DAN)Jasha Sütterlin (ALL)L'équipe française Cofidis avait dévoilé ses six premiers coureurs la semaine passée, et elle a annoncé ce mardi les deux derniers heureux élus. Il s'agit de l'Espagnol Ruben Fernandez, qui va prendre le départ de son tout premier Tour, à 30 ans, alors qu'il a déjà participé à deux Vuelta et deux Giro, et du Belge Jelle Wallays (32 ans), qui ne compte que quatre Vuelta à son compteur.Ruben Fernandez (ESP)Simon Geschke (ALL)Jesus Herrada (ESP)Jelle Wallays (BEL)