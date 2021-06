Les coureurs se sont arrêtés au kilomètre 0

Le peloton a songé un temps à ne pas disputer l'étape



🚴❌ Le peloton à l'arrêt !

Le départ de la 4e étape du #TDF2021 est marqué par un mouvement de protestation des coureurs qui mettent le pied à terre à Redon !



▶ Suivez la 4e étape en direct : https://t.co/GTXa4yHJzi pic.twitter.com/mjAvf94qpw



— France tv sport (@francetvsport) June 29, 2021

« Poursuivre des changements pour la sécurité et l'intégrité physique »



LE PELOTON A L’ARRÊT ! Symboliquement, les coureurs du Tour de France mettent pied à terre après un kilomètre de course pour protester après les incidents de la veille. #TDF2021 pic.twitter.com/js6glUXirl

— Le Gruppetto (@LeGruppetto) June 29, 2021

Au lendemain des nombreuses chutes survenues lors de la 3eme étape, en particulier dans le final de l'étape, les coureurs avaient annoncé qu'ils souhaitaient manifester leur mécontentement contre les conditions de course. Des menaces, les 179 engagés encore en lice sont passés à l'exécution.Une fois remontés sur leurs vélo, les coureurs de ce Tour de France 2021, particulièrement énervés contre la décision du jury de course de ne pas figer les temps à cinq kilomètres de l'arrivée en dépit des nombreuses chutes, ont ensuite délibérément roulé à une allure modérée pendant les dix premiers kilomètres. Une action en écho à un communiqué, publié dans la matinée par le principal syndicat des coureurs du peloton Cyclistes professionnels associés (CPA).Une publication qui nous a permis d'apprendre que les coureurs avaient songé dans un premier temps à ne pas disputer du tout cette 4eme étape, entre Redon et Fougères. "Suite aux chutes survenues lors de la troisième étape du Tour de France, les coureurs ont discuté de la manière dont ils souhaitaient procéder pour montrer leur mécontentement quant aux mesures de sécurité en place et exiger que leurs préoccupations soient prises au sérieux. Leur frustration face aux actions prévisibles et évitables est énorme. Les coureurs tiennent à souligner leur respect pour leurs sponsors, leurs groupes sportifs, l'organisateur, leur institution internationale. Les supporters sont très importants pour eux, et c'est pourquoi ils rouleront aujourd'hui."Mais non sans l'espoir"En retour, les coureurs du Tour de France demandent le même respect, le respect de leur sécurité, poursuit le communiqué. C'est pourquoi ils demandent à l'UCI d'engager des discussions avec tous les acteurs de la course pour adapter la règle des 3 km lors des courses par étapes. Cela pourrait éviter des circonstances telles que celles qui se sont produites dans l'étape d'hier (lundi). A travers cette démarche, les coureurs entendent montrer leur compréhension à toutes les parties et s'ouvrir à un dialogue constructif plutôt que de créer des difficultés pour le cyclisme et les fans. Cependant, les coureurs et le CPA sont déterminés à poursuivre des changements pour la sécurité et l'intégrité physique des athlètes. Ces changements sont plus nécessaires que jamais."