L'équipe Quick Step Alpha Vinyl va devenir l'équipe Soudal-Quick Step en 2023

Vers une victoire dans le Tour ?

A partir du 1er janvier 2023, il conviendra d'oublier Quick Step Alpha Vinyl, comme la formation belge chère à Patrick Lefevere s'appelle depuis qu'elle a abandonné le nom Deceuninck-Quick Step après la perte du sponsor cité le premier.Invité de l'émission Vive le Vélo aux côtés du PDG de Quick-Step, le PDG de Soudal Dirk Coorevits avait révélé dimanche l'arrivée de sa compagnie aux côtés de Quick Step à partir de 2023. Lundi, en marge de la journée de repos, l'officialisation (premières photos à l'appui) est tombée. "Nous prenons l’initiative. Nous aurions aimé cela dans l’équipe précédente (Lotto Soudal). Nous pensons que nous devons investir davantage, pour créer réellement cette notoriété de la marque. Ne demandez pas combien cela représente, mais nous allons investir davantage. Nous voulons profiter pleinement de la visibilité pour forger une alliance de cinq ans avec nos compagnons de route, en espérant que ce soit plus long", a révélé Dirk Coorevits tandis que Ruben Desmet se frottait les mains à l'avance, dans la mesure où"Le budget de l’équipe sera un peu plus élevé que l’ancien. Nous avons eu beaucoup de succès sur les classiques, mais pour nous faire un nom au niveau international, il serait bon d’avoir un noyau capable de se battre pour des victoires sur les grands tours également. C’est pourquoi, avec Patrick, nous avons cherché un partenaire capable d’avoir ces épaules." De là à se prendre à rêver de voir l'un de ses coureurs triompher sur les Champs Elysées, il n'y aura alors peut-être qu'un pas. "C'est possible, nous en serions très heureux, mais est-ce réaliste ? Ca, c'est une autre question." Réponse dès 2023.