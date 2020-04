Le Tour de France reprogrammé fin août ?

Alors qu'un premier plan était évoqué dès mardi pour les reprogrammations des trois grands Tours, au lendemain de l'annonce par Emmanuel Macron de l'interdiction de rassemblement public jusqu'au 15 juillet (au minimum), Le Dauphiné Libéré communique déjà les nouvelles dates prévues : le Tour de France devrait avoir lieu, si aucune nouvelle interdiction n'est décidée face à la pandémie de coronavirus, du 29 août au 20 septembre. Le parcours 2020 reste strictement identique, avec notamment le départ de Nice.



Le Critérium du Dauphiné pourrait ainsi se dérouler en amont - sans précision de calendrier, pour le moment -, ce qui permettrait aux coureurs de se préparer pour la Grande Boucle. Marc Madiot avait appelé ce scénario de ses voeux et réagit en conséquence : "Avant le Tour, il faut qu’on soit en capacité de faire d’autres courses. On ne va pas arriver au grand départ les mains dans les poches, en ayant fait zéro course avant. Il est indispensable qu'ils puissent s'entraîner aussi, et désormais, nous avons cette échéance du 11 mai."