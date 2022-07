Le public peut s'offrir le vrai maillot jaune

Une dédicace en français et les initiales d'Henri Desgrange

Fausto Coppi à l'honneur lors de l'Etape du Tour

Si vous rêvez de vous prendre pour Tadej Pogacar et de tester si les couleurs préférées du champion slovène vous donnent à vous aussi des ailes, c'est désormais possible. Les passionnés du Tour de France et autres fans de leader de l'équipe UAE Emirates vainqueur des deux dernières éditions de la Grande Boucle peuvent en effet désormais s'offrir ce maillot jaune que Pogacar, leader depuis l'étape de Longwy le 7 juillet dernier, semble une fois de plus s'être approprié sans vouloir la lâcher.Et ce afin que les dingues du Tour et de vélo "aient la chance de posséder un morceau d'histoire du cyclisme". Une réplique en vente sur le site de la marque italienne comme dans les meilleures boutiques spécialisées pour le montant de 140 euros (prix conseillé au public)."Le maillot jaune de Santini est réalisé à partir de deux tissus fabriqués en Italie et 100% recyclés, tous deux provenant de PET et de fils de rebut produits par Maglificio Corno : le Think 606 Eco à l’avant et dans les poches, et le Finally Eco à l’arrière et dans les manches, qui permettent une thermorégulation et une respirabilité maximales pendant les chaudes journées de juillet sur les routes de la Grande Boucle. Le vêtement a une coupe "sleek" avec manchon coupé brut et en accordant une attention particulière aux détails uniques qui sont cachés lorsqu'il est porté : une bande en silicone interne aux manches en forme d’Arc de Triomphe (pour éviter que le tissu remonte vers les épaules). Une dédicace au Maillot Jaune et a ce qu'il symbolise est imprimée, rigoureusement en français, à l'intérieur du vêtement." "Le patch en silicone dans la partie inférieure gauche du maillot explique l'inspiration derrière la création des maillots de leader, poursuit Santini dans le communiqué. La silhouette de la France est superposée par les initiales d'Henri Desgrange (l'inventeur du Tour) et l'inscription circulaire « Le maillot est le Trophée ». La fermeture éclair, également jaune, est cachée et invisible de l'extérieur.", cet événement cycliste qui permet à des milliers d'amateurs de rouler sur les routes du Tour et qui enregistre chaque année plus de 16 000 concurrents venus du monde entier ! Le 10 juillet, les coureurs se sont lancés à la conquête des mythiques 21 virages numérotés de l'Alpe d'Huez., avec non seulement l'équipement pour l'étape mais aussi un gilet coupe-vent mais aussi des gants, une casquette et des chaussettes. Un t-shirt en coton aux mêmes graphismes (estampillés Fausto Coppi, premier vainqueur au sommet de l'Alpe d'Huez) ainsi qu'une bouteille d'eau figuraient également parmi le paquetage des milliers d'amateurs venus découvrir la légendaire ascension.