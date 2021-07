Le profil de la 9eme étape

Domingo 4 julio: 9ª etapa, Cluses - Tignes, 144,9 km pic.twitter.com/ds8qkEdWhl

Un retour à Tignes après 2019

Dernière étape de cette première semaine de course en ce dimanche avant la journée de repos ! Les coureurs vont terminer cette éprouvante semaine par la deuxième étape de montagne de cette édition? en plein cœur de la Savoie. Au départ de Cluses (Haute-Savoie), le peloton passera une majeure partie de l'étape en Savoie avec un parcours montagneux qui fera souffrir les organismes lors d'une courte mais rude journée où les coureurs parcourront seulement 144,9 kilomètres.. Au départ de Cluses, certains baroudeurs et coureurs plutôt agiles en montagne vont sûrement tenter de s'insérer dans l'échappée du jour pour tenter de se disputer la victoire. Ils vont d'ailleurs très vite affronter la première côte de la journée, classée en deuxième catégorie, au bout de 19 kilomètres de course : celle de Domancy avec ses 9,4% sur 2,5 kilomètres. Après avoir passé Megève, les coureurs auront un peu de répit sur le plat avec le seul sprint intermédiaire de la journée, situé à Praz-sur-Arly, avant d'entamer la longue ascension de 9,4 kilomètres du Col des Saisies (1ere catégorie) à 6,2% de moyenne.Ils descendront ensuite vers Beaufort avant d'entamer la longue ascension vers le premier col hors-catégorie de ce Tour de France, le Col du Pré, où ses 12,6 kilomètres sur une moyenne de 7,7% vont faire mal aux coureurs. Le peloton enchaînera treize kilomètres plus tard avec le Cormet de Roselend, moins difficile avec 6,5% de moyenne pour une durée de 5,7 kilomètres.Une montée que les organisateurs du Tour se sont empressés de remettre au programme après la frustration du Tour 2019, où l'ascension avait été annulée en raison des mauvaises conditions climatiques et d'une chute de grêle à 22 kilomètres de l'arrivée.