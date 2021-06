Le profil de la 5eme étape

🇫🇷 Tour de France - Etape 5

⏱ Un contre-la-montre qui créera des premiers écarts au général

🚴‍♂️ 27,2 km

📺 France tv sport - 12:00 #LaQuestionDuJourŠkoda❓ Depuis quelle année la première semaine du Tour n'avait pas proposé un chrono individuel aussi long ? pic.twitter.com/DHr48bE4zG

— ŠKODA WeLoveCycling France (@WeLoveCyclingFR) June 30, 2021

Déjà des écarts du côté des favoris ?

Il arrive lors de la 5eme étape de cette édition 2021, avec un parcours plat et long de 27,2 kilomètres. Pour la première fois dans ce Tour, les coureurs quitteront la Bretagne et vont découvrir les Pays de la Loire et son département de la Mayenne. Cela faisait depuis 2008 et l'étape autour de Cholet remportée par Kim Kirchen qu'un contre-la-montre n'avais plus été aussi long en première semaine du Tour. Au programme de ce chrono, un parcours très plat avec seulement 40 mètres de dénivelé au total, le tout sur une route sans danger sur les routes de la Mayenne.Cette étape va se dérouler dans la Grande Métropole de Laval. Les coureurs vont longer la rivière Mayenne et passer au-dessus de celle-ci lors du premier pointage intermédiaire, dans la ville de Saint-Jean-de-Mayenne, au 8eme kilomètre.Ils vont ensuite continuer de découvrir les environs en longeant la ville de Louverné, puis rentreront dans la ville de Bonchamp-lès-Laval pour passer au second pointage intermédiaire, au kilomètre 17,2. Enfin, ils entameront les derniers kilomètres de l'étape dans les rues de Laval, où ils viendront terminer leur chrono devant l'espace Mayenne au nord de la ville. Un parcours aussi long en contre-la-montre va forcément créer des écarts entre les spécialistes et les moins aguerris sur cette discipline.Comme toujours, c'est le dernier du classement général, Amund Jansen (BikeExchange) qui s'élancera en premier, à partir de 12h15, tandis que le maillot jaune Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) s'élancera en dernier, à 16h50. Il n'est pas impossible que certains coureurs soient gênés par la pluie, en fonction de leur heure de départ.