Le profil de la 4eme étape

Un vrai sprint massif ?

Une des étapes les plus courtes de cette édition 2021 du Tour de France, avec ses 150 kilomètres autour du département de l'Ille-et-Vilaine. Après avoir exploré les trois autres départements bretons lors des trois premières étapes, le peloton va terminer sa découverte de la Bretagne avec le dernier département à visiter.Le peloton partira de Redon qui sera pour la première fois ville-départ du Tour, puis rejoindra Fougères qui a déjà accueilli deux arrivées d'étape, dont notamment la victoire de Mark Cavendish en 2015 lors de la 7eme étape.Cette traversée du département 35 va se dérouler dans l'Argoat, la région de la Bretagne intérieure, en partant de Redon et ses 59 mètres d’altitude. Les coureurs resteront sur du plat toute la journée puisque la ville de Fougères ne se trouve qu'à seulement 89 mètres d'altitude.Nul doute que les équipes de sprinteurs vont se faire un malin plaisir de travailler toute la journée pour contrôler la course et surtout mettre dans les meilleures conditions leurs coéquipiers pour une prestigieuse victoire d'étape,Le départ de l'étape s’effectuera à 13h25 et l'arrivée sera jugée entre 16h52 et 17h10. Une fois de plus, la pluie est attendue sur le parcours.