Le profil de la 3eme étape

Une victoire pour un sprinteur ?

Sur une étape longue de 182,9 kilomètres, le peloton continue de parcourir la région bretonne. Après le Finistère lors de la première étape et les Côtes-d'Armor lors de la deuxième, les coureurs découvriront le Morbihan durant la troisième étape. Un parcours cette fois-ci beaucoup moins accidenté, avec seulement deux côtes et un final en ville sur un terrain plat qui devrait favoriser les sprinteurs. Le peloton partira de Lorient pour la neuvième fois de l'histoire du Tour, la dernière fois étant lors de l'édition 2018 où Peter Sagan s'était imposé à l'arrivée de Quimper.La première côte de la journée sera dans la ville de Ploumelec, où la côte de Cadoudal attendra le peloton, avec une montée à 6,3% de moyenne sur une distance de 1,7 kilomètre. Les sprinteurs se mettront en jambes avec le seul sprint intermédiaire de l'étape, au 118eme kilomètres, devant le restaurant La Fourchette à Pleugriffet.Enfin, trente kilomètres plus loin, les coureurs affronteront la dernière difficulté de la journée, la côte de Pluméliau, avec ses 3,1% de moyenne durant 2,2 kilomètres. Cette ultime montée ne devrait pas trop gêner les sprinteurs, qui se disputeront sûrement la victoire finale 34 kilomètres plus tard.L'arrivée est programmée entre 17h24 et 17h48, et il y a de grandes chances que la pluie jalonne le parcours.