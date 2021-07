Le profil de la 20eme étape

[#TDF2021] Bueno, se nos acaba @LeTour 💔 Mañana se disputa la última CRI antes del paseo triunfal en París

ETAPA 20 | Contrarreloj individual



📏: 30.8 KM

🏙️: Libourne⏩Saint-Émilion@RichardCarapazM 🇪🇨 parte a las 10:15 (hora ecuatoriana)#VamosCarapaz #EnBiciEc pic.twitter.com/FaqzUwSmgy



— En Bici Ecuador (@EnBiciEC) July 16, 2021

Une surprise comme en 2020 ?

Après l’arrivée vendredi après-midi dans les rues de Libourne, les coureurs vont partir de la même ville ce samedi pour l'avant-dernière étape de ce Tour de France 2021, et surtout le deuxième contre-la-montre du parcours après celui entre Changé et Laval lors de la 5eme étape.Le tracé sera long de 30,8 kilomètres et les coureurs passeront devant de nombreux et prestigieux vignobles, des images qui rappelleront forcément le chrono Bordeaux-Pauillac quand Fabian Cancellara, en 2010, avait devancé de 17 secondes Tony Martin. Chaque coureur partira sur un terrain très plat pour rejoindre le premier point de passage intermédiaire situé dans la ville de Pomerol, au 7eme kilomètre de course. Ils rallieront ensuite La Montagne, ville qui accueillera le deuxième point de passage intermédiaire de ce chrono. Enfin, ils entameront les derniers kilomètres de l'étape dans les rues de Saint-Emilion, ville mondialement reconnue pour ses nombreux crus.Un parcours aussi long en contre-la-montre va forcément créer des écarts entre les spécialistes et les moins aguerris sur cette discipline.. Comme toujours, c'est le dernier du classement général, Tim Declercq, qui s'élancera en premier à partir de 13h05, tandis que le maillot jaune s'élancera en dernier à 17h55.