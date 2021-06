Le profil de la 1ere étape

⛰ Le 27 juin, le #TDF2021 sera à Mûr-de-Bretagne !

🇮🇪 Le dernier vainqueur, en 2018, a remporté hier une belle étape du #Giro !

⛰ In one month, the #TDF2021 will be at Mûr-de-Bretagne! The last time was in 2018.

🇮🇪 The winner that day won a brilliant #Giro stage yesterday! pic.twitter.com/DaIbUKa31I



— Tour de France™ (@LeTour) May 27, 2021

Une étape pour des puncheurs de renom ?

Pour cette étape inaugurale du Tour de France 2021, le départ et l’arrivée s’effectueront sur la côte finistérienne, sous une température fraîche (16°C au maximum) et peut-être un peu de pluie. C'est déjà la septième fois que le Tour part de Brest, et la dernière remonte à 2018, lorsque Dan Martin s'était imposé à l'arrivée à Mûr-de-Bretagne. Maisn contrairement à certaines premières étapes du Tour, celle-ci ne sera pas de tout repos pour les coureurs, dans un paysage de carte postale avec notamment les traversées de Locronan et Quimper. Cette journée sera marquée par de nombreux changements de direction et plusieurs montées. Au programme de ce samedi, pas moins de six montées répertoriées en troisième ou quatrième catégories et, au milieu de tout ça, un sprint intermédiaire pour mettre en jambes les sprinteurs. Le peloton va commencer très fort avec deux côtes répertoriées en quatrième catégorie au bout de 30 kilomètres : la côte de Trébéolin, longue de 900 mètres mais qui monte à 5% puis la côte de Rosnoën au kilomètre 27, un peu plus longue (trois kilomètres) et avec une pente moyenne à 4%.Ensuite, un peu de répit pour les coureurs jusqu'à la première côte de troisième catégorie, celle de Locronon, qui s'étend sur 900 mètres et grimpe jusqu’à 9%. Après avoir passé Quimper, le sprint intermédiaire de Brasparts se glissera entre deux côtes de quatrième catégorie, la côte de Stang Ar Garront et celle de Saint-Rivoal. Les coureurs finiront l'étape à Landerneau avec une arrivée prévue entre 17h et 17h23. Ils termineront par une ultime montée au sommet d'une côte de 3 kilomètres à 5,7 % de moyenne dont un passage final à 14%. Une ascension où un puncheur pourrait marquer le coup et ainsi endosser le maillot jaune. Si le peloton arrive à contrôler la course, nul doute que les meilleurs puncheurs du monde tels que Julian Alaphilippe, Wout Van Aert ou encore Mathieu Van Der Poel se disputeront la victoire finale.