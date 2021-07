Le profil de la 19eme étape

Dernière chance avant les Champs

La traditionnelle « étape des Landes » se déroulera lors de l’antépénultième journée de ce Tour, la veille du contre-la-montre qui se déroulera en Gironde. Après avoir traversé les Pyrénées ces derniers jours, les sprinteurs qui auront réussi à franchir ces difficultés devraient se battre pour la victoire finale.. Les coureurs partiront de Mourenx, une ville qui n'avait plus accueilli une étape du Tour depuis 2005 et la victoire de l'Espagnol Oscar Pereiro Sio à Pau. Ville-départ pour la cinquième fois de l'histoire, Mourenx sera tout proche de la seule difficulté répertoriée de la journée, la côte de Bareille, très courte avec ses 1,9 kilomètres à une moyenne de 5,3%, au bout de seulement 12 kilomètres de course. Une fois le sommet franchi, les coureurs seront tranquilles avant de retrouver le sprint intermédiaire situé au 54eme kilomètre de la course. Un sprint qui permettra aux sprinteurs restants de se mettre en jambes et de pouvoir s'échauffer avant l'arrivée finale.Les coureurs n'auront ensuite pas de difficulté en vue pendant 153 kilomètres, jusqu'à l'arrivée finale dans les rues de Libourne qui accueillera pour la troisième fois une arrivée du Tour, la première depuis 1992.Le départ de Mourenx sera donné à 12h30 avec une arrivée prévue aux alentours de 17h06-17h33 dans la commune de Libourne au confluent de l'Isle et de la Dordogne.