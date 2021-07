Le profil de la 18eme étape

Arrivée demain jeudi 15 juillet à Luz Ardiden 🚴🏻🙌

Dernière chance pour décrocher le maillot jaune en montagne

Dernière étape de montagne sur ce Tour de France ! Les coureurs partiront de Pau, la ville des Pyrénées-Atlantiques qui va accueillir le départ d'une étape pour la 55eme fois de l'histoire, et qui n'a pas manqué une édition depuis 2013.Au départ de Pau, les coureurs vont très vite faire face à une côte de quatrième catégorie, celle de Notre-Dame de Pietat, après seulement dix kilomètres de course (2,6 kilomètres de long à 5,6% de moyenne). Le peloton passera ensuite par Lourdes où certains pourraient effectuer quelques prières s'ils souhaitent remporter l'étape. Les coureurs retrouveront ensuite la côte de Loucrup, et ses deux kilomètres de montée à 7%.Ils enchaîneront ensuite par le sprint intermédiaire de Pouzac, avant d'entamer la très longue ascension vers le fameux col du Tourmalet, avec pas moins de 17 kilomètres de montée à une moyenne de 7,3%, dont les derniers mètres à 10%.Les coureurs entameront ensuite une longue descente vers Luz-Saint-Sauveur, puis termineront l'étape par le dernier col de la journée, la montée de Luz Ardiden, classée hors-catégorie avec ses 13 kilomètres à 7,4%. Ce sera la dernière explication possible en montagne entre favoris pour tenter de bousculer le classement général. L'arrivée se déroulera entre 17h19 et 17h44, selon le rythme du peloton.