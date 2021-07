Le profil de la 17eme étape

Du changement pour le classement général ?

Le Tour repart au pied des Pyrénées pour les aborder différemment. Cette étape du 14 juillet est à double visage, avec une première partie très tranquille et plutôt plate dans le département de la Haute-Garonne, puis une seconde partie extrêmement relevée avec pas moins de trois cols dont une arrivée au sommet classée hors-catégorie.Cette première partie d'étape sera reposante pour les organismes avec 113 kilomètres de plat et un passage à Saint-Gaudens, ville d'arrivée de l'étape précédente. Les coureurs disputeront le sprint intermédiaire à Bagnères-de-Luçon, puis entameront la longue ascension de 13 kilomètres vers le col de Peyresourde avec ses 7 % de moyenne.Une fois entrés dans le département des Hautes-Pyrénées, les coureurs vont avoir affaire à du très lourd. C'est d'abord le col de Val Louron-Azet, avec ses 7,4 kilomètres à 8,3 % de moyenne, qui se dressera sur leur route 28 kilomètres avant la ligne d'arrivé.Le départ est prévu à 12h10 et l'arrivée au col du Portet entre 16h49 et 17h24 selon le rythme de course des coureurs.