Le profil de la 15eme étape

Le plus haut sommet du Tour au programme

Dernière étape avant la deuxième journée de repos, lundi dans la Principauté d'Andorre ! Mais avant de penser au repos, les coureurs vont devoir affronter une pure étape de montagne, sur un parcours long de 191,3 kilomètres à travers les Pyrénées-Orientales. Pour la première fois de cette édition 2021 du Tour de France, les coureurs vont rouler dans un autre pays que la France, en l'occurrence en Andorre, reconnue pour ses stations de ski, mais qui est surtout devenue le nouveau Monaco pour les coureurs, aussi bien pour son statut fiscal que pour la proximité immédiate des sommets.Au départ de Céret, ville-hôte du Tour pour la première fois de son histoire, les coureurs se dirigeront vite vers Prades, la ville de Jean Castex, avant d'entamer une longue ascension qui les portera jusqu'à 2408 mètres d'altitude, au sommet du troisième col de la journée. Le seul sprint intermédiaire du parcours se situera à Olette au kilomètre 66, au pied de la première ascension de la journée, le Mont-Louis, long de 8,4 kilomètres à 5,7 % de moyenne.Une fois dépassé Font Romeu, les coureurs vont s'attaquer à la deuxième difficulté de la journée, le col de Puymorens, seule ascension de deuxième catégorie à 4,7 % de moyenne durant 5,8 kilomètres. À partir de là, le peloton va entrer dans la Principauté d'Andorre et continuer son ascension vers le plus haut sommet de l'étape,Une ascension de 10,7 kilomètres à 5,9 % de moyenne attendra les coureurs. Ils descendront ensuite vers Encamp, avant d'entamer l'ultime montée vers le col de Beixalis, où des points de bonification seront attribués aux trois premiers au sommet de cette ascension de 6,4 kilomètres pour une moyenne de 8,5 %. Une fois le col franchi, les coureurs n'auront plus qu'à descendre pendant 16 kilomètres et franchir la ligne d'arrivée dans la ville d'Andorre-la-Vieille, entre 17h30 et 18h30.