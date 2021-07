Le profil de la 14eme étape

Un dernier col pour se disputer la victoire ?

Après avoir fait un passage dans la ville de Nîmes en tant que ville d'arrivée et ville de départ, les coureurs feront de même avec la cité de Carcassonne qui aura accueilli l'arrivée d'étape vendredi et qui accueillera le départ de la quatorzième étape ce samedi pour rejoindre une ville inédite, Quillan. Pour la première fois dans son histoire, le chef-lieu de canton de l'Aude va accueillir une arrivée d'étape du Tour de France.Au départ de la cité médiévale de Carcassonne et de ses remparts, le peloton va tout de suite s'attaquer au vif du sujet avec le premier col de la journée au bout de 50 kilomètres de course, le col du Bac, avec ses 5,3% de moyenne pendant 3,1 kilomètres. C'est 25 kilomètres plus loin, à Lavelanet, que les sprinteurs pourront se disputer les points restants du sprint intermédiaire, car une échappée matinale va sûrement se former lors de cette étape au profil idéal pour les puncheurs. Les choses vont ensuite se corser avec deux cols de deuxième catégorie en l'espace de 30 kilomètres, tout d'abord le col de Montségur qui sera court avec 4 kilomètres mais intense à 8,7% de moyenne, et ensuite le col de la Croix des Morts, qui sera plus long avec ses 6,8 kilomètres mais moins difficile pour les coureurs avec des pourcentages moins élevés.Mais la suite ne sera pas de tout repos puisque seulement quinze kilomètres plus tard la courte côte des Galinagues se dressera sur le parcours, avec une moyenne à 9%. Les coureurs vont ensuite descendre jusqu’à la ville de Caudiès-de-Fenouillèdes, avant de grimper le dernier col de la journée qui va sûrement créer les dernières différences et décider du sort de l'étape.. Une fois ce dernier col franchi, les coureurs descendront pendant 17 kilomètres pour retrouver la ligne d'arrivée dans la ville de Quillan.