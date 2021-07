Le profil de la 13eme étape

Une arrivée mouvementée ?

Après avoir terminé la précédente étape dans les rues de Nîmes, le peloton va cette fois-ci partir de la préfecture du Gard pour rejoindre une autre ville classée au patrimoine mondiale de l'Unesco, Carcassonne et ses remparts. Sur un parcours plat de 219 kilomètres, les coureurs évolueront tout au long de l'étape à travers la région du Languedoc-Roussillon et traverseront trois départements côtiers qui longent la Méditerranée.Au départ de Nîmes et devant ses arènes romaines classées parmi les monuments historiques, les coureurs vont se faufiler à travers le Gard pour retrouver son département voisin de l'Hérault où ils affronteront la seule côte répertoriée de la journée, celle du Pic Saint-Loup, avec ses 3,6% de moyenne durant 5,5 kilomètres. Arrivés à la mi-course, au 104eme kilomètre, les sprinteurs du peloton pourront se jouer les points mis en jeu dans le sprint intermédiaire de la journée situé dans la ville de Fontès pour ce qui s'annonce comme un échauffement en vue de la fin de l'étape.Dans la deuxième partie du parcours, les équipes vont enchaîner une série d'ascensions de trois côtes non répertoriées mais qui pourraient créer quelques cassures si le vent n'est pas favorable à certains sprinteurs, avant d'arriver dans la ville de Carcassonne. Une cité médiévale qui avait porté chance au champion du monde en titre Julian Alaphilippe, vainqueur de la seizième étape du Tour 2018 reliant Carcassonne à Bagnères-de-Luchon.Avis donc aux audacieux qui pourraient tenter leur chance durant l'échappée du jour pour obtenir une prestigieuse victoire au coeur des remparts carcassonnais. Le départ de Nîmes est prévu à 12h15 pour une arrivée dans la préfecture de l'Aude vers 17h15-17h45.