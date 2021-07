Le profil de la 12eme étape

Etapa 12, Saint Paul Trois Chateaux - Nimes, 154'9 km

Jornada de transición, aunque el sureste de Francia es una zona en la que el viento suele soplar fuerte. Podrían aparecer los abanicos. pic.twitter.com/FanX48Ukth



— Alpe__dHuezBT (@Alpe__dHuezBT) June 25, 2021

La passe de quatre pour Cavendish ?

Après la double ascension du Mont Ventoux dans les terres provençales, le Tour continue sa descente vers le Sud et les Pyrénées en s'attaquant désormais à la région Occitanie et son département du Gard. Durant cette courte étape de 159,4 kilomètres programmée pour accueillir une arrivée en sprint massif, les coureurs partiront de Saint-Paul-Trois-Châteaux et sa Drôme provençale pour se faufiler à travers un long périple dans les Gorges de l'Ardèche avant de retrouver Nîmes et sa Maison Carrée.Pour la quatrième fois en dix ans, la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux va accueillir le départ d'une étape du Tour, dont la dernière fut conclue par la victoire d'Omar Fraile en 2018 dans les rues de Mende. Au départ de la commune drômoise, les coureurs vont filer tout droit pour rejoindre l'Ardèche et ses Gorges connues pour leur beauté et leurs activités nautiques. Une première dans l'histoire du Tour, qui explorera en intégralité les Gorges qui font la réputation de la région. Ils enchaîneront ensuite avec le département du Gard et la seule côte répertoriée de la journée, la côte du belvédère de Tharaux avec ses 4,6% de moyenne durant 4,4 kilomètres.Après cette côte à la mi-course, les coureurs descendront vers la ville d'Uzès, réputée pour son marché, et affronteront le sprint intermédiaire, mais attention aux bordures et cassures, car juste avant la commune, la route sera à découvert et le vent pourrait redistribuer les cartes de l'étape.Mark Cavendish aura l'occasion de signer une quatrième victoire sur ce Tour 2021 et ainsi égaler le record d'Eddy Merckx (34 victoires au total). Le départ s'effectuera à 13h40 pour une arrivée prévue entre 17h12 et 17h33.