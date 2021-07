Le profil de la 11eme étape

Imiter les plus grands

Troisième étape de montagne ce mercredi, dans le Vaucluse ! Après une journée quasi-plate mardi à travers la Drôme provençale, les coureurs effectueront une double ascension inédite du Mont Ventoux, pour le plus grand plaisir des grimpeurs. Durant 198 kilomètres, les organismes vont être mis à rude épreuve lors d'une journée où les coureurs vont atteindre les 1900 mètres d'altitude.Les villes de départ (Sorgues) et d'arrivée (Malaucène) seront totalement inédites. Au départ de Sorgues, les coureurs vont commencer par un enchaînement de trois temps forts. Le premier sera la côte de Fontaine-de-Vaucluse très courte de 2 kilomètres mais intense à 6%, puis ils continueront huit kilomètres plus tard par le sprint intermédiaire aux Imberts, avant de conclure cette première partie par la côte de Gordes, aussi courte, à 5% de moyenne. Après la dernière côte, les coureurs auront 40 kilomètres de répit avant d'entamer le col de la Liguière, un avant-goût de ce qui les attend par la suite avec ses 6,7% de moyenne sur 9,3 kilomètres.La suite sera terrible pour les coureurs, avec une longue et rude ascension de 22 kilomètres qui va mener les leaders au sommet désert du fameux Mont Ventoux, dans cette première boucle de la journée avec un passage inédit par Sault. Ils grimperont jusqu’à 9,6% dans les derniers hectomètres.Richard Virenque est le dernier Français à avoir gagné au sommet du Mont Ventoux, en 2002. Christopher Froome alors maillot jaune, l'avait quant à lui emporté en 2013.