Le profil de la 10eme étape

Au lendemain de la journée de repos, les coureurs reprennent la route en ce mardi pour une étape plutôt tranquille avant de gravir deux fois le Mont Ventoux mercredi. Après avoir exploré la Haute-Savoie et la Savoie durant le week-end, le peloton va cette fois-ci découvrir la Drôme provençale, pour une arrivée qui pourrait bien se disputer avec un sprint massif dans la ville de Valence. Le départ d'Albertville a très souvent souri aux Français, puisqu'en 2012 c'était Pierre Rolland qui s'était imposé à La Toussuire, tandis que Romain Bardet l'avait emporté en 2016 à Saint-Gervais.La première partie de l'étape sera la plus animée car après un passage à Chambéry, les coureurs vont grimper la seule côte répertoriée de la journée, le col de Couz, qui proposera une montée de 7,4 kilomètres à 2,8% de moyenne au 58eme kilomètre du parcours. C'est seulement 24 kilomètres plus tard que le seul sprint intermédiaire de la journée se tiendra, à La Placette, où les coureurs pourront se battre pour les 20 points mis en jeu pour le vainqueur.Après ce sprint, le peloton pourra se relâcher avant d’accélérer à une trentaine de kilomètres de l'arrivée pour que chaque équipe puisse placer son sprinteur vedette dans les meilleures conditions avant la flamme rouge dans les rues de Valence. Un parcours plutôt tranquille mais où chaque leader devra faire attention aux bordures et aux coups de vent car des écarts pourraient se faire sur ce type d'étape.Le peloton partira à 13h20 d'Albertville pour arriver entre 17h23 et 17h46 dans la ville de Valence. Il devrait faire chaud sur la route du Tour, mais une fois de plus, la pluie est attendue.