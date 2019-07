La Jumbo-Visma s’impose, Teunissen toujours en jaune

La deuxième étape du Tour de France 2019, un contre-la-montre par équipes disputé devant 500 000 spectateurs à Bruxelles dimanche, a de nouveau souri à l’équipe Jumbo-Vismo et à Mike Teunissen, vainqueur surprise de l’étape inaugurale la veille.

La formation néerlandaise boucle les 27,6 kilomètres de l’étape en 28 minutes et 57 secondes et devance de 20 secondes les principaux favoris, la Team Ineos du tenant du titre Geraint Thomas, et les Deceuninck-Quick Step (+21 secondes).

#TDF2019

TTT victory ❤️ ....

We clocked a time 28'57 of which is 20 seconds faster than the second Team Ineos. #samenwinnen pic.twitter.com/8u0GcGHNfp