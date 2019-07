La formation Lotto-Soudal cambriolée

La soirée de la formation belge Lotto-Soudal aurait pu être plus festive. Après la victoire au sprint de Caleb Ewan, l'équipe du maillot à pois Tim Wellens a été victime d'un cambriolage dans une de ses chambres d’hôtels à Blagnac. Selon La Dépêche du Midi, le préjudice estimé est de l'ordre de 45 000 euros, et porte essentiellement sur du matériel vidéo. "L'équipe Lotto-Soudal a été victime d'un vol mercredi soir peu avant 21 heures, a indiqué le média local. Elle était dans un hôtel proche de l'aéroport, avec deux autres équipes qui n'ont pas été cambriolées. Les vols, qui portent sur 45 000 euros, concernent du matériel informatique et vidéo." La formation n'a pas souhaité donner plus de détails sur les circonstances.