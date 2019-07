La 20e étape raccourcie de plus de moitié

La 20e et avant-dernière étape du Tour de France, qui devait se disputer samedi sur 130km entre Albertville et Val Thorens, ne durera finalement que 59 kilomètres à cause des conditions météo. La journée se résumera plus ou moins à une course de côte vers Val Thorens, le Cormet de Roselend (première catégorie) étant donc supprimé du tracé. Seule cette arrivée vers Val Thorens comptera, aussi, pour le maillot à pois. Pour rappel, Egan Bernal (Ineos) compte désormais 48 secondes d'avance au général sur Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), 1'16" sur Geraint Thomas (Ineos) et 1'26" sur Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), après la neutralisation de la 19e étape vendredi au sommet du col de l'Iseran.