Konrad s'impose en solitaire, Pogacar toujours en jaune

La belle opération du jour pour Gaudu



🏅 Solo wins are trending on the Tour this year! 🇦🇹 @PatricKonrad was the winner in Saint-Gaudens after a strong attack!

See his last KM ⬇️



🏅 Une nouvelle victoire en solitaire sur ce #TDF2021! 🇦🇹 @PatricKonrad était le plus costaud pour s'imposer à Saint-Gaudens !#TDF2021 pic.twitter.com/dMgecD0I1P



— Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2021

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE FRANCE 2021

16eme étape - Pas de la Case - Saint-Gaudens (169 km) - Mardi 12 juillet 2021



4- Pierre-Luc Périchon (FRA/Cofidis) mt

5- Franck Bonnamour (FRA/B&B Hotels KTM) mt

9- David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) à 47”

Classement général après 16 étapes (sur 21)

Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 7’58’’

A Saint-Gaudens, c'était la saint Patrik... Konrad !Souvent placé mais jamais récompensé si l'on excepte ses deux victoires sur les Championnats d'Autriche sur route, dont la dernière en date cette année, le natif de Mödling a vécu son jour de gloire, ce mardi entre Le Pas de la Case et Saint-Gaudens lors de la 16eme étape, enAprès avoir accéléré dans le col de la Core pour revenir sur le groupe de tête, le champion d'Autriche a pris le risque, osé, de prolonger son effort pour se retrouver seul à l'avant alors qu'il restait encore près de 70 kilomètres à parcourir. Pas de quoi refroidir le héros du jour. Dans des conditions difficiles, Konrad a rapidement creusé un écart sur ses deux poursuivants David Gaudu (Groupama-FDJ) et Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious).Après avoir parfaitement négocié la descente, l'Autrichien et coéquipier de Lukas Pöstlberger, vainqueur, lui, de la 1ere étape du Tour d'Italie 2017, a accentué son avance et, avec un matelas de près d'une minute à dix kilomètres de l'arrivée, ce premier succès dans un Grand Tour ne pouvait plus lui échapper.Autre Français présent dans le groupe de contre-attaquants, Pierre-Luc Périchon (Cofidis), comme Gaudu un peu plus tôt, a pensé pouvoir accrocher la deuxième place en sortant du groupe dans le final. Malheureusement pour le protégé de Cédric Vasseur, Sonny Colbrelli, revenu comme une fusée avec Michael Matthews lancé à ses trousses, l'en a privé. Pas de changement au classement général, toujours dominé par Tadej Pogacar.2- Sonny Colbrelli (ITA/Bahrain-Victorious) à 42”3- Michael Matthews (AUS/BikeExchange) mt6- Alex Aranburu (ESP/Astana-Premier Tech) mt7- Tom Skujins (LET/Trek-Segafredo) à 45”8- Jan Bakelants (BEL/Intermarché-Wanty-Gobert) mt10- Lorenzo Rota (ITA/Intermarché-Wanty-Gobert) à 1'03”...Rigoberto Uran (COL/EF Education-Nippo) à 5’18’’Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) à 5’32’’Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) à 5’33’’Ben O’Connor (AUS/AG2R Citroën) à 5’58’’Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) à 6’16’’Alexey Lutsenko (KAZ/Astana-Premier Tech) à 7’01’’Enric Mas (ESP/Movistar) à 7’11’’Peio Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) à 10’59’’