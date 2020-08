🎙🇸🇮 @rogla - @JumboVismaRoad

Primoz Roglic confirms that he will be taking to the start line.

🚩

Primoz Roglic confirme qu'il sera bien au départ du #TDF2020 ce samedi.

🇫🇷⤵️

"Je suis au départ, c'est une bonne nouvelle. Je suis heureux d'être ici et je vais faire de mon mieux." pic.twitter.com/UW2sGKHX5f



— Tour de France™ (@LeTour) August 27, 2020

Roglic : « Je suis au départ, c’est une bonne nouvelle »

Les doutes et une bonne dose de bluff ne sont plus permis. Alors que, depuis sa lourde chute à l’occasion du Critérium du Dauphiné, Primoz Roglic a soufflé le chaud et le froid concernant sa participation au prochain Tour de France, dont le départ sera donné ce samedi à Nice, le champion de Slovénie a mis un terme à un suspense qui n’en était pas forcément un. S’il ne pourra pas compter sur le soutien de Steven Kruijswijk à l’occasion des trois semaines de course, Primoz Roglic sera bien présent sur la Grande Boucle, qui va proposer un parcours à même de favoriser ses chances d’aller accrocher un deuxième Grand Tour après la Vuelta en 2019.Dans une déclaration relayée par le compte Twitter officiel du Tour de France, Primoz Roglic confirme son intention de venir rivaliser avec Egan Bernal, Thibaut Pinot, Nairo Quintana et les autres favoris ou outsiders pour la victoire finale le 20 septembre prochain sur les Champs-Elysées. « Le truc, c’est que je suis là. Je suis au départ, c’est une bonne nouvelle, assure le coureur de la formation Jumbo-Visma. Je suis heureux d’être présent ici, je vais essayer de faire de mon mieux et nous verrons bien où tout cela va nous mener. » Si, avec sa compagne, il a entretenu le doute, sa capacité à reconnaître l’exigeante montée du Col de la Loze, toit du Tour de France 2020, a donné de sérieux indices sur sa présence ce samedi à Nice, qui est désormais confirmée. L'équipe Jumbo-Visma, très ambitieuse, pourra compter sur son leader aux côtés de Tom Dumoulin.