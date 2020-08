Jumbo-Visma : Pas de Tour pour Steven Kruijswijk

With dissatisfaction, but sense of reality we’d like to share Steven Kruijswijk’s announcement⤵️ pic.twitter.com/vnZQMgZr55

Jansen appelé à remplacer Kruijswijk

Coup dur pour l’équipe Jumbo-Visma ! Troisième du dernier Tour de France derrière le duo de l’équipe Ineos formé d’Egan Bernal et Geraint Thomas, Steven Kruijswijk ne sera pas au départ de l’édition 2020 de la Grande Boucle avec l’équipe Jumbo-Visma. Victime d’une chute à l’occasion du Critérium du Dauphiné qui a occasionné une sérieuse blessure à une épaule, le coureur néerlandais a dû se résigner à déclarer forfait et s’est déjà donné un nouvel objectif pour la fin de saison. « Malheureusement, les conséquences de ma chute sur le Dauphiné se sont avérées plus sérieuses que je ne l'avais espéré, a confié Steven Kruijswijk dans un communiqué de sa formation. À mon grand regret, je ne pourrai pas participer au Tour de France en raison d'une fracture de l'épaule et de multiples brûlures. Je vais désormais m'atteler à récupérer, et je me focaliserai ensuite sur le Tour d'Italie, mon nouvel objectif. Je souhaite le meilleur à mon équipe pour le Tour. Je suis très déçu de ne pas pouvoir en faire partie. »Alors qu’il devait composer avec Primoz Roglic et Tom Dumoulin un trio à même de mettre sous pression l’équipe Ineos, qui ne se focalisera que sur Egan Bernal après avoir pris la décision de laisser Geraint Thomas se concentrer sur le Giro et Chris Froome viser la Vuelta, Steven Kruijswijk sera remplacé au sein des huit coureurs de l’équipe Jumbo-Visma par le Norvégien Amund Grondahl Jansen, qui aura pour tâche d’être un coéquipier tout-terrain. « Steven a fait tout ce qu'il pouvait et tout sacrifier ces derniers mois pour arriver sur le Tour de France au top de sa forme. Il était parfaitement dans les temps, a déclaré Merijn Zeeman, directeur sportif de l’équipe Jumbo-Visma dans un communiqué. Mais le sport de haut niveau est impitoyable. C'est une grande déception de devoir changer nos plans. Amund Grondahl Jansen remplacera Steven. Amund est bien préparé et fera son maximum pour soutenir l'équipe et nos leaders. » Mis à part Primoz Roglic, Tom Dumoulin et Amund Grondahl Jansen, la formation Jumbo-Visma se présentera au départ du Tour de France avec George Bennett, Robert Gesink, Sepp Kuss, Tony Martin ainsi que le vainqueur des Strade Bianche et de Milan-Sanremo, Wout van Aert.