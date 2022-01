Jumbo-Visma : Dumoulin sur le Giro, Roglic, Vingegaard et Kruijswijk sur le Tour de France

Encore une armada Jumbo-Visma sur le Tour de France

Après une année 2021 assez bizarre pour lui, où il a fait une longue pause avec le vélo, ne reprenant la compétition qu'en juin avant de revenir et d’aller décrocher une médaille d’argent sur le contre-la-montre des JO de Tokyo, Tom Dumoulin veut faire son retour au premier plan en 2022, en jouant le classement général d’un Grand Tour, et sauf retournement de situation, c’est sur le Tour d’Italie qu’on devrait le retrouver. Le média néerlandais WielerFlits semble en tout cas assez affirmatif à ce sujet : le coureur de 31 ans sera au départ de Budapest le 6 mai prochain. Tom Dumoulin n’a plus couru de Grand Tour depuis le Tour de France 2020, où il avait été contraint à l’abandon.Miguel Angel Lopez, Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan), Mikel Landa (Bahrain Victorious), Richard Carapaz, Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), et Simon Yates (BikeExchange-Jayco) sont les autres coureurs de renom attendus sur ce Giro 2022.Pour le Tour de France, l’équipe Jumbo-Visma devrait aligner une équipe extrêmement compétitive, avec Primoz Roglic pour la lutte pour le classement général, et Jonas Vingegaard et Steven Kruijswijk comme lieutenants du Slovène. Deuxième en 2020 et contraint à l'abandon en 2021, Roglic s'était bien rattrapé en remportant la Vuelta dans la foulée, mais il aimerait enfin inscrire son nom au palmarès de la Grande Boucle et ainsi succéder à son compatriote Tadej Pogacar.La présentation officielle de l'équipe néerlandaise se déroulera mardi prochain et sera l'occasion d'officialiser tous les objectifs pour la saison 2022.