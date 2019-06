Jumbo-Visma: Avec Groenewegen, sans Roglic

A pratiquement un mois du grand départ à Bruxelles (6 juillet), la formation Jumbo-Visma a communiqué sa sélection pour le Tour de France. On retrouvera bien le sprinteur de Dylan Groenewegen, vainqueur à deux reprises sur les Champs-Elysées ces dernières années.

En revanche, Primoz Roglic, quatrième du classement général l'an passé, a décidé de faire l'impasse. Le Slovène s'estime sans doute trop fatigué après un Giro éprouvant, qu'il a terminé sur le podium (3e).

L'équipe néerlandaise pourra compter sur Steven Kruijswijk, épaulé par George Bennett et Laurens De Plus. Le Belge Wout van Aert, star du cyclo-cross, va lui disputer son premier grand tour.

