Jakobsen s’excuse après ses propos sur Groenewegen

Jakobsen : "Dimanche, j'étais un peu frustré"

Assez peu riches en spectacle, les deux premières étapes en ligne du Tour de France, au Danemark le week-end dernier, auront au moins permis d’enrichir l’histoire de la rivalité entre Fabio Jakobsen et Dylan Groenewegen, les deux sprinteurs néerlandais, vainqueurs respectifs de ces étapes. Le 5 août 2020, lors du sprint final de la 1ere étape du Tour de Pologne, Jakobsen (25 ans aujourd’hui) avait été tassé dans les barrières par Groenewegen (29 ans) et avait très violement chuté.Le coureur Quick-Step avait pu reprendre la compétition en avril 2011, pendant que Groenewegen, qui défendait alors des couleurs de Jumbo-Visma, avait été suspendu neuf mois.Ce dimanche, après la victoire de Groenewegen (désormais chez BikeExchange Jayco depuis le mois de janvier), sa première en World Tour depuis son retour de suspension, Jakobsen avait déclaré : « C'est bien pour lui de gagner mais ça ne m'affecte pas vraiment. Je dois dire qu'avant l'accident, j'admirais son palmarès et je l'admirais un peu. Mais maintenant, cela a complètement disparu après l'accident à cause de l'erreur qu'il a commise. » Des propos assez compréhensibles au des graves blessures subies par le sprinteur, mais mardi, Jakobsen a tenu à revenir sur cette petite phrase. "Bien sûr,(il avait notamment reçu des menaces de mort, ndlr). J'ai tout le respect pour cela. Dimanche, j'étais un peu frustré. Mes excuses pour cela », a-t-il déclaré à la télévision néerlandaise Nos. Nul doute qu'on reverra les deux Néerlandais lors des prochaines étapes arrivant au sprint. A condition de passer les Alpes, car les prochaines journées ne devraient pas correspondre à leur profil.