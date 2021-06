Froome est "capitaine de route" cette année

Chris Froome sera bien au départ de la 2eme étape du Tour de France ce dimanche à 13h10 à Perros-Guirec ! Après quelques heures d'incertitudes, le coureur d'Israël Start-Up Nation l'a confirmé dans un tweet publié peu après 10h00 : "Prêt pour l'étape 2 !" Le quadruple vainqueur de la Grande Boucle a fait partie des très nombreux coureurs qui sont tombés samedi à 7,5 kilomètres de l’arrivée de la 1ere étape. Il a mis beaucoup de temps avant de remonter sur son vélo et a finalement terminé 171eme, à 14’37 du vainqueur Julian Alaphilippe. « Ce n’est pas ce que j’avais prévu pour aujourd’hui, mais j’ai réussi à finir. Je vais passer des radios, je vous tiendrai au courant ce soir. J’espère que tous ceux qui sont tombés vont bien », a-t-il tweeté après l’arrivée. C’est finalement à 2h22 du matin que le coureur britannique de 36 ans a donné de plus amples nouvelles : «Je vais essayer de passer une bonne nuit de sommeil et de voir à quoi ça ressemble le matin avant de prendre une décision avec l'équipe médicale. Merci pour les nombreux messages de soutien.Après une nuit qui a forcément été courte, Christopher Froome a reçu le feu vert des médecins, alors que quatre coureurs ont déjà dû abandonner suite aux deux grosses chutes collectives de samedi. Même s'il n'a plus ses jambes d'il y a quelques années, le profil du jour, avec quatre côtes de 4eme catégorie et deux de 3eme, n'a pas de quoi lui faire peur. Cette année, Froome n'a pas le rôle de leader de l'équipe Israël Start-Up Nation (dévolu à Michael Woods et Dan Martin) mais de capitaine de routeMais nul doute qu'il aimerait tout de même voir les Champs-Elysées et ne pas s'arrêter dès le premier week-end...