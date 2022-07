Israël Premier Tech : Fuglsang ne repartira pas

Fuglsang n'a plus terminé le Tour depuis 2018

Le dixième Tour de France de Jakob Fuglsang s'arrête à Carcassonne. Le coureur danois de 27 ans a réussi à rallier l'arrivée de la 15eme étape du Tour de France dimanche malgré une chute à 60 kilomètres de la ligne qui a provoqué une fracture d'une côte. Mais il ne sera pas en mesure de reprendre mardi, après la journée de repos de ce lundi, a annoncé son équipe Israël Premier Tech. « Bien sûr, je suis déçu. J'ai déjà essayé de courir avec une côte fracturée, de me battre et d'aller jusqu'au bout. Mais, dans ce cas, je sais que je n'ai rien à gagner en essayant de m'accrocher donc il vaut mieux débrancher la prise, rentrer chez moi et récupérer.Il y a des étapes difficiles à venir, mais ils continueront à se battre jusqu'à la fin et, espérons-le, obtiendront une autre victoire d'étape », a réagi Jacob Fuglsang.Septième du Tour de France en 2013 et douzième en 2018, le Danois abandonne la Grande Boucle pour la troisième fois d'affilée, après 2019 et 2021.Hormis une sixième place à Mende samedi, Fuglsang n'a pas du tout pesé sur la course cette année, et ses coéquipiers Chris Froome, Hugo Houle et Michael Woods sont d'ailleurs mieux classés que lui. Reste désormais à savoir si le vainqueur de la Classic Alpes-Maritimes (sa seule victoire cette année) va tenter d'aller disputer une cinquième Vuelta (il avait terminé 11eme en 2011 et 13eme en 2019 notamment) à partir du 19 août à Utrecht aux Pays-Bas ou si le temps de guérison est trop juste.