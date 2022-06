Israël-Premier Tech : Froome repart pour un 10eme Tour :

Objectif victoires d'étapes

L’équipe Israël-Premier Tech pour le Tour de France :

Sa présence a longtemps été incertaine en raison de son manque de résultats depuis trois ans. Mais Israël-Premier Tech ne pouvait finalement pas se passer de son coureur le plus connu sur la plus grande course du monde. A 37 ans, Christopher Froome, quadruple vainqueur de l’épreuve, sera bien au départ du Tour de France pour la dixième fois de sa carrière, la semaine prochaine à Copenhague. L’équipe israélienne a mis fin au suspense ce mercredi, et le Britannique figure dans la liste des huit heureux élus. « C'est génial de commencer mon 10eme Tour de France avec Israël - Premier Tech.», s’est réjoui Froome. Mais il n’aura pas le rôle de leader, qui revient au Danois Jakob Fuglsang (37 ans), qui avait terminé 7eme en 2013 et 12eme en 2018. Le Canadien Michael Woods (35 ans), 32eme en 2019 et qui vient de remporter La Route de l’Occitanie, pourra également avoir son mot à dire.« Sur ce Tour, la principale priorité pour nous est de gagner une étape. Avec les victoires d'étapes sur le Giro et la Vuelta à notre actif, nous aimerions terminer le tiercé gagnant du Grand Tour avec une victoire sur le Tour de France, c'est donc certainement notre objectif principal pour commencer, explique le directeur général, Kjell Carlström. Nous voulons également garder nos options ouvertes et voir ce qui peut être possible en termes de lutte pour le maillot de leader comme nous l'avons fait l'année dernière, lorsque Michael Woods s'est battu pour le maillot du meilleur grimpeur.» En deux participations au Tour de France, la formation israélienne n'a pas gagné d'étape et a terminé au mieux 40eme du classement général, grâce à Dan Martin (désormais retraité) l'an passé.Jakob Fuglsang (DAN), Michael Woods (CAN), Chris Froome (GBR), Daryl Impey (AFS), Simon Clarke (AUS), Hugo Houle (CAN), Krists Neilands (LET), Omer Goldstein (ISR)