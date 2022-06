Israel-Premier Tech : Froome ne sait pas encore s'il fera le Tour de France

Trois ans après, Christopher Froome semble retrouver de bien meilleures sensations, et ce depuis le début de cette saison 2022. Depuis sa terrible chute survenue en amont du Critérium du Dauphiné 2019. Une chose semble sûre, le principal intéressé semble avoir l'intention de se rapprocher le plus possible de son meilleur niveau. Déjà, la semaine dernière, Froome avait pris une encourageante onzième place finale sur la Mercan'Tour Classic. Actuellement, le Britannique se trouve justement sur le Critérium du Dauphiné, dans cette édition 2022. Malgré tout, l'étape de ce jeudi fut un petit peu plus compliquée dans la mesure où le coureur, aujourd'hui âgé de 37 ans, a dû se contenter de la 107eme place du jour, à 2'43'' du vainqueur du jour.

"Je crois que tout est en suspens"

Le pensionnaire de la formation Israel-Premier Tech doit encore confirmer, pas plus tard que ce week-end, alors que la prestigieuse course cycliste prendra alors fin du côté des Alpes. Une condition plus qu'importante si le quadruple vainqueur du Tour de France souhaite ensuite pouvoir tenir sa place pour l'édition 2022 du Tour de France et être au départ du côté de Copenhague au Danemark, dans la mesure où il n'a toujours pas de garanties à ce niveau-là. C'est ce que le principal intéressé a confié, ce jeudi matin, au quotidien sportif français L'Equipe : "Non, je n'ai pas du tout de garanties, pour quoi que ce soit d'ailleurs. Je crois que tout est en suspens, surtout à cause de la situation des points pour se maintenir en World Tour (la formation de Chris Froome est actuellement 20eme dans la course aux points, alors qu'il faut être dans les 18 premières équipes pour se maintenir dans le World Tour à la fin de la saison), qui va sans doute induire un changement de stratégie dans l'équipe. On va potentiellement devoir viser des courses différentes pour marquer des points, donc je crois qu'il y a encore beaucoup de questions et d'incertitudes pour le moment."