Ineos Grenadiers : Pour Brailsford, le combat face à Pogacar n'est pas encore terminé

L’équipe Ineos Grenadiers n’avait pas caché ses ambitions pour le Tour de France. Avec une équipe riche des talents de Geraint Thomas, Tao Geoghegan Hart, Richard Carapaz et Richie Porte, la formation britannique était prête au combat. Mais, à l’issue d’une première semaine de course éprouvante, seul l’Equatorien aura encore un rôle à jouer au classement général, pointait à la sixième place à l’issue de la 8eme étape disputée ce samedi. Toutefois, l’écart du vainqueur du Giro 2019 par rapport à Tadej Pogacar est déjà lourd avec un retard de cinq minutes. Face à la presse quelques minutes après l’arrivée au Grand-Bornand, Dave Brailsford a confié que « Richard Carapaz est à son meilleur niveau à l’heure actuelle et c’est un coureur plein de courage ». Saluant l’attitude offensive de son coureur, le patron de l’équipe Ineos Grenadiers admet toutefois que le natif de Tulcan « va devoir gérer ses efforts » tout en conservant l’attitude offensive qui est la sienne. Cette 8eme étape de la Grande Boucle a été éclaboussée par la performance de Tadej Pogacar, qui n’a pas hésité à passer à l’attaque loin de l’arrivée.

Brailsford : « Il faut savoir garder son sang-froid »

Aux yeux de Dave Brailsford, c’est « un événement rare » venant d’un coureur qui est « à un tout autre niveau ». « Attaquer à cet endroit, c’est courageux de sa part et, face à ça, vous ne pouvez que prendre du recul et admirer », a ajouté le patron des Grenadiers. Mais s’il concède que « Tadej Pogacar est à coup sûr le coureur le plus fort » dans le peloton du Tour de France, Dave Brailsford prévient qu’il « reste encore du chemin à faire » dans un Tour de France durant lequel « tout peut arriver ». Avec bon nombre de favoris déjà distancés, le dirigeant britannique a « l’impression que nous avançons vers l’inconnu donc il faut savoir garder son sang-froid » durant les deux dernières semaines de course. Et le mot d’ordre sera le combat jusqu’aux Champs-Elysées. « Comme je l’ai dit avant le départ du Tour de France, il faut s’attendre à l’inattendu et la course a été incroyable car les deux derniers jours ont été tellement durs, ajoute Dave Brailsford. Si tout le monde reste à la même intensité, il faudra se poser la question de savoir qui sera encore en course dans deux semaines. » Les réponses viendront en temps utile.