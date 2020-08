Ineos : A un mois du Tour de France, Froome se veut rassurant

Sans doute jamais les organisateurs de la Route d’Occitanie ont pu rêver d’une telle affiche. La course par étapes organisée au pied des Pyrénées a attiré des coureurs comme Egan Bernal, Thibaut Pinot ou encore Romain Bardet. Mais s’il y en a bien un qui attire les regards, c’est bien Chris Froome. Apparu en difficulté en février dernier sur l’UAE Tour, le coureur de la formation Ineos a assuré au site Cyclingnews avant que ses premiers tours de roue après plusieurs mois d’arrêt forcé étaient positifs. « J’ai l’impression que je suis sur la bonne trajectoire en ce qui concerne le Tour de France, a confirmé le quadruple vainqueur du maillot jaune avant le départ de la deuxième étape, remportée ce dimanche au sprint par Sonny Colbrelli. Il y a encore un peu de travail à faire mais ça fait partie du chemin vers la Grande Boucle. »

Froome se dit aidé par le report du Tour de France

Cette crise sanitaire, qui a mis le monde du sport à l’arrêt pendant plusieurs mois, a chamboulé le calendrier cycliste. Initialement prévu en juin et juillet dernier, le Tour de France a été reporté de deux mois sur un parcours inchangé. Une décision qui a été bien accueillie par Chris Froome, qui considère que ce report augmente ses chances en vue d’une cinquième victoire finale sur les Champs-Elysées. « Le report du Tour m’a beaucoup aidé. Le report des principales courses au calendrier m’a aidé à faire un pas de plus vers un retour à la normale, ajoute le futur coureur de la formation Israel Start-Up Nation. Je pense que, étant donné la situation dans laquelle nous sommes aujourd’hui, avec à peine un mois avant le Tour, je suis sur la bonne trajectoire pour cette course. Je suis satisfait d’où j’en suis. » L’arrivée au Col de Beyrède ce lundi, via le Port de Balès et le Col de Peyresourde, sera un premier test pour le Britannique qui compte également participer au Tour de l’Ain et au Critérium du Dauphiné avant le Tour de France.