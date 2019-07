Impey s'impose à Brioude

Victoire de Daril Impey (Mitchelton-Scott) ce 14 juillet, au terme de la 9e étape du Tour de France qui se disputait entre Saint-Etienne et Brioude. Le coureur sud-africain devance son partenaire d’échappée, Tiesj Benoot (Lotto-Soudal).

Ce succès est le deuxième d’un Sud-Africain dans l’histoire du Tour de France. Le premier Français est Anthony Delaplace (Arkea-Samsic), qui se classe 10e.

