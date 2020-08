Groupama-FDJ : Une équipe unie derrière Pinot sur le Tour

Roux cède sa place à Madouas

Pour l’équipe Groupama-FDJ, l’objectif est clair : gagner le Tour de France avec Thibaut Pinot. A cette fin, Marc Madiot et le staff de la formation française a mis en place une composition, confirmée ce mercredi à la veille de la présentation des équipes à Nice, dont le seul but est d’apporter au Franc-Comtois un soutien sans faille durant les trois semaines de course. Une stratégie qui a pour principale conséquence l’absence d’Arnaud Démare, sacré champion de France ce dimanche, qui se focalisera sur le Tour d’Italie en fin de saison. Une équipe qui ne diffère quasiment pas de celle alignée sur le Tour de France 2019, qui avait vu Thibaut Pinot quitter la course sur blessure à deux jours de l’arrivée sur les Champs-Elysées alors qu’il était encore dans la course pour le podium.Le seul changement de cette composition par rapport à l’an passé concerne Anthony Roux. Le coureur de 33 ans cède sa place à Valentin Madouas. Le fils de l’ancien coureur Laurent Madouas, âgé de 24 ans, va découvrir le Tour de France à cette occasion et sera un soutien de Thibaut Pinot à tout instant. Pour ce qui est de la montagne, le leader de l’équipe Groupama-FDJ pourra compter sur la triplette composée de l’inévitable David Gaudu, qui l’accompagnera aussi sur le Tour d’Espagne, de Rudy Molard et de Sébastien Reichenbach. Quand la route sera moins exigeante, le champion d’Europe du contre-la-montre Stefan Küng, Matthieu Ladagnous et William Bonnet auront pour charge de protéger au mieux leur leader afin de limiter les éventuelles pertes de terrain au gré des événements de course. Avec en tête la déception de 2019 et un parcours tracé pour les grimpeurs, la formation Groupama-FDJ peut aborder le Tour de France avec ambition et s’en est donné les moyens.