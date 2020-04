Groupama-FDJ / Pinot : « Le Tour de France reste l'objectif n°1 »

« Ça n'a rien à voir avec juillet, et ce n'est pas pour me déplaire »

La pandémie de coronavirus a grandement chamboulé l'ensemble du sport mondial. Le Tour de France n'a pas échappé au report. Prévu, au préalable, du 27 juin au 19 juillet,. Ce contretemps ne change en rien les ambitions de chacun. C'est notamment le cas d'un certain Thibaut Pinot, qui sera bien, sauf imprévu, au départ à Nice pour tenter de ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées. Contraint d'abandonner l'édition 2019 alors qu'il était placé pour la gagne, le Tricolore fait de la prestigieuse épreuve son objectif cette année.C'est en tout cas ce qu'il a confié sur le site internet officiel de son équipe Groupama-FDJ. Selon ses dires, un tel changement de dates pourrait même être plus que bénéfique pour lui : « Le Tour reste pour moi l’objectif numéro 1.Les nouvelles dates ne changent pas mon cap. Et puis, même s’il peut encore y avoir quelques chaleurs à cette période de l’année, ça n’a rien à voir avec juillet, et ce n’est pas pour me déplaire. C’est une contrainte en moins à gérer. En revanche, tous les meilleurs coureurs seront au départ du Tour de France, c’est une quasi-certitude. »Malgré tout, le natif de Lure est bien conscient que la Grande Boucle est encore susceptible d'être tout bonnement annulée. Tout dépendra évidemment de l'évolution de la crise sanitaire actuelle : « On sait très bien que les prochaines semaines seront déterminantes. Fin mai, je pense qu’on saura définitivement si le Tour a lieu ou non. Je ne suis ni inquiet ni pessimiste, mais on verra simplement comment cela évolue.S’il ne peut pas être organisé à ces dates-là, il sera purement annulé, probablement comme le reste de la saison, puisque cela signifierait que la crise n’est pas passée. On a conscience de cette possibilité, elle est dans un coin de notre tête, mais on essaie de ne pas trop l’envisager. »