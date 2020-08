Groupama-FDJ : Pinot a « des douleurs un peu partout »

Juste après la banderole des trois kilomètres, Thibaut Pinot a été victime d’une lourde chute samedi lors de la 1ere étape du Tour de France, à Nice « Dermabrasions multiples sur le côté droit du corps, traumatisme au genou et traumatisme de l'épaule droite » a diagnostiqué le médecin de Groupama-FDJ dans la soirée. Ce dimanche, le coureur français, candidat à la victoire finale, était bien au départ de Nice pour la 2eme étape et s’est confié sur son état de forme au micro de France Télévisions : « On va dire que ça va, ça aurait pu être pire. Ce n’est jamais bon de tomber dès la première étape du Tour. On va essayer de faire avec aujourd’hui et de passer la journée le plus sereinement possible. J’ai glissé sur une bande blanche, je n’ai même pas eu le temps de toucher aux freins. La route était impraticable. C’est la faute à pas de chance. Je ne suis pas inquiet mais j’ai des douleurs un peu partout. C’est le lendemain et le surlendemain d’une chute qu’on a mal. Déjà à 100% une étape comme aujourd’hui, ça va faire mal, donc en étant un peu diminué comme je le suis, c’est compliqué. J’ai un peu mal sur le côté droit. Il y a un concurrent qui m’a tapé dans le dos donc j’ai un hématome dans le dos. Ce sont plein de petites choses qui font que ça va être compliqué, mais je vais me battre pour finir cette journée dans le temps du vainqueur. »

Gaudu en difficulté

Ce qui pourrait bien ne pas être le cas de son fidèle équipier David Gaudu, dont on attendait beaucoup en montagne, qui a lui aussi chuté samedi et a été victime d’un traumatisme au niveau du sacrum. Il a été lâché dès les premiers kilomètres dimanche, avant de parvenir à revenir dans le peloton. Mais l’étape s’annonce longue et difficile pour lui...