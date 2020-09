Groupama-FDJ : Inflammation du sacrum pour Pinot

Neuf jours après sa chute à trois kilomètres de l’arrivée à Nice, lors de la première étape du Tour de France où il avait vu un concurrent lui rentrer dans le dos alors qu’il venait de chuter sur une route détrempée, Thibaut Pinot en sait plus sur ce qui le fait souffrir. Le leader de Groupama-FDJ a profité de la journée de repos en Charente-Maritime pour passer une IRM et le diagnostic est désormais posé : « Thibaut Pinot a passé une IRM de la colonne lombaire et du bassin. L'imagerie révèle la présence d'hématomes de la musculature lombaire et une inflammation du sacrum sans fracture. Ces lésions, conséquences de sa chute lors de la première étape du Tour, correspondent aux symptômes douloureux ressentis par Thibaut à l'effort maximal », explique un communiqué de l'équipe française.

Pinot à près d’une demi-heure de Roglic

On comprend donc mieux pourquoi le coureur de 30 ans n’a pas réussi à suivre les meilleurs lors du week-end pyrénéen, où il a terminé 64eme à 25 minutes de Nans Peters samedi et 33eme à neuf minutes de Tadej Pogacar dimanche. Thibaut Pinot est actuellement 24eme du classement général, à 28’32 de Primoz Roglic, alors qu’il reste encore deux semaines de course. Le Franc-Comtois espère d’abord pouvoir terminer ce Tour, et si le corps suit, pourquoi pas aller chercher une victoire d’étape ? Ce ne sont pas les étapes de montagne qui manqueront dans la deuxième partie du Tour…