Grand Départ : Un quasi-huis clos ordonné par les autorités

Le Grand Départ du Tour de France ne ressemblera à rien de connu. Alors que le gouvernement a décidé de passer l’ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en « zone de circulation active » du coronavirus, annonce faite ce jeudi lors d’une conférence de presse du Premier Ministre Jean Castex, une réunion a permis aux organisateurs de la Grande Boucle et aux autorités locales de finaliser les mesures d’ordres sanitaires qui permettront d’éviter autant que possible une propagation du coronavirus dans la population qui voudra assister aux premières étapes du Tour de France. A l’issue de cette réunion, le préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzalez et le directeur du Tour de France Christian Prudhomme ont annoncé que le Grand Départ sera fait dans un « quasi-huis clos ».

Panneaux occultants, masque obligatoire, filtrage des spectateurs...

En ce qui concerne le départ des trois premières étapes et l’arrivée des deux premières au cœur de la ville de Nice, il a été décidé d’installer des panneaux occultants. L’objectif est de limiter les rassemblements de spectateurs autour de la course et, donc, la possibilité de circulation du coronavirus. A l’image de ce qui a été mis en place à l’occasion du Critérium du Dauphiné, un arrêté préfectoral va imposer le port du masque à toute personne présente au bord de la route pour voir passer les coureurs du Tour de France. En ce qui concerne les montées de cols, qui regroupent souvent le maximum de spectateurs, un filtrage sera mis en place. Sur l’ensemble des difficultés du parcours, aucun véhicule sera autorisé à passer un point de contrôle situé au pied de la montée. Seuls les spectateurs à pied auront l’autorisation d’accéder au parcours des étapes. A l’issue des trois premiers jours de course, un point sera fait et un tel protocole pourra être étendu à l’ensemble de l’épreuve.