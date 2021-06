Gesink (Jumbo-Visma) abandonne, clavicule luxée pour Thomas (Ineos-Grenadiers)

#Replay 🎥 / #TDF2021

La chute de 🇬🇧 Geraint Thomas (ING). Cette chute aura une autre conséquence : l’abandon de 🇳🇱 Robert Gesink (TJV). Coup dur…

— Renaud Breban (@RenaudB31) June 28, 2021

Thomas a subi une réduction de luxation



🚴 La lourde chute de Geraint Thomas !

Le Britannique semble touché à la clavicule et tente de repartir. Robert Gesink est également allé au sol #TDF2021



— France tv sport (@francetvsport) June 28, 2021

Jumbo-Visma (PBS)

13. Robert Gesink (PBS)

Le Slovène privé sur le fil de sa première victoire dans le Tour de France l'année dernièreL'expérimenté coureur néerlandais de 35 ans qui dispute cette année sa neuvième Grande Boucle aLe Gallois s'est retrouvé au sol et a heurté lourdement un dos d'âne alors que le peloton traversait la Trinité-sur-Mer.Malheureusement pour Roglic et Jumbo-Visma, le vainqueur du Tour 2018 a embarqué avec lui Martin etUn gros coup dur pour l'équipe néerlandaise, qui a perdu là l'un de ses meilleurs rouleurs.A voir ce dernier gémir sur la route tandis que les médecins semblaient faire signe à la voiture balais de se préparer à l'accueillir,, et ce en dépit de la blessure à la clavicule droite (luxation) qui l'avait fait hurler de douleur après sa chute. Thomas, qui fait partie des grands favoris de ce Tour, peut remercier ses coéquipiers (Van Baarle et Castroviejo se sont également activés à provoquer le retour de leur leader au plus vite dans le peloton), qui l'ont ramené à une vitesse impressionnante (49,6 kilomètres/heure de moyenne sur dix kilomètres). Peut-être plus de peur que de mal finalement pour le courageux Thomas, auquel les médecins ont pratiqué une réduction de luxation pour qu'il puisse repartir, non sans avoir changé de vélo. Il peut les remercier eux aussi.11. Primoz Roglic (SLO)12. Wout Van Aert (BEL), abandon 3eme étape14. Steven Kruijswijk (PBS)15. Sepp Kuss (USA)16. Tony Martin (ALL)17. Mike Teunissen (PBS)18. Jonas Vingegaard (DAN)