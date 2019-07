Fulglsang chute et abandonne à Uzès

Quelle malchance pour Jakob Fuglsang sur ce Tour de France 2019 ! Le Danois, grand animateur de la première moitié de saison avec Julian Alaphilippe, avait déjà chuté lors du Grand Départ de Bruxelles. Une mésaventure que le leader de l'équipe Astana a connu une nouvelle fois ce mardi, lors de la 16e étape de cette 106e édition courue autour de Nîmes. Le peloton traversait la ville d'Uzès quand Fuglsang s'est retrouvé à terre... Mais si le Britannique Geraint Thomas, lui aussi victime d'une chute en début de journée, a pu repartir, le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège et du Critérium du Dauphiné, attendu par ses coéquipiers, a dû se résoudre à l'abandon.

On pouvait craindre une possible fracture au niveau du bras gauche pour celui qui pointait au classement général en 9e position (+5"27) et avait encore l'espoir de se replacer dans la hiérarchie d'ici l'arrivée dimanche, sur les Champs-Elysées.