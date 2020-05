Super happy to be out on the road again 😁☀️ #cycling #ridingsolo pic.twitter.com/4Zueqo95xE

— Chris Froome (@chrisfroome) May 12, 2020

On savait déjà que l'avenir de Christopher Froome chez Ineos s'inscrivait en pointillé, le quadruple vainqueur du Tour de France étant en fin de contrat cette année et n'ayant pas encore reçu de proposition pour prolonger. Mais la situation pourrait même évoluer plus vite que prévu... En effet, selon Cyclingnews.com, le Britannique serait. Si vous avez le nouveau calendrier en tête, inutile de vous faire un dessin.Mais si vous ne l'avez pas, petit rappel de la situation : en raison de la pandémie de coronavirus, le Tour de France a été déplacé du 29 août au 20 septembre. Si tant est que la Grande Boucle puisse effectivement avoir lieu, Froome devient donc susceptible de pouvoir la disputer ailleurs que chez Ineos, où. Froome assure que sa grave chute de l'an dernier, au Dauphiné, n'est plus qu'un lointain souvenir : « Ça m'a redonné un but et une motivation. J'ai travaillé plus dur que jamais pour revenir au niveau où je suis. » A 34 ans, Froome peut égaler le record de cinq victoires sur le Tour codétenu par Eddy Merckx et Miguel Indurain.