Caruso s'arrête là aussi

Premier abandon chez Movistar

Ils ne seront que 140 à prendre le départ de la 18eme étape du Tour de France ce jeudi à 13h30 à Lourdes. Le peloton a en effet perdu trois nouveaux coureurs, positifs au covid et non-partants. Il s’agit de Christopher Froome, Damiano Caruso et Imanol Erviti.Le Britannique de 37 ans occupait la 40eme place du classement général, à 18'47 de Jonas Vingegaard, pour son dixième Tour de France, et il avait notamment brillé sur l'Alpe d'Huez en terminant troisième. Même si le Tour se finit mal pour lui, il a tout de même prouvé qu'il avait encore le niveau World Tour, alors que son contrat avec Israël Premier Tech arrive à échéance en fin de saison.Le coureur italien de 34 ans Damiano Caruso a montré de légers symptômes et le test qu’il a passé s’est avéré positif, au contraire de ceux passés par ses coéquipiers et le staff de l’équipe Bahrain Victorious.Dixième du Tour de France en 2020 et onzième en 2017, il s’arrête donc à quatre étapes de la fin cette année. Il s’agit de son premier abandon en sept participations, et son équipe ne compte plus que six éléments (dont Luis Leon Sanchez 16eme du général et Dylan Teuns 20eme), Jack Haig ayant déjà abandonné lors de la 5eme étape.Imanol Erviti occupait quant à lui la 80eme place à 2h57 du maillot, mais il ne prendra pas non plus le départ de Lourdes. « Notre capitaine de route est positif au covid mais il est en bonne santé », a fait savoir son équipe Movistar.C'est la deuxième fois qu'il abandonne, après 2012. Cette année, il a fini au mieux 54eme, dimanche à Carcassonne. Il s’agit du tout premier abandon au sein de l’équipe Movistar, qui avait été épargnée par le covid jusque-là. Ils sont donc encore six équipiers pour épauler Enric Mas, actuel douzième du général à 3’44 de Vingegaard.