Gadret : "Faire 10eme ou 12eme, c’est anecdotique, gagner une étape, c'est prestigieux"

Comme beaucoup de personnes, mon favori numéro 1 est Tadej Pogacar. Mais ça reste un Tour assez piégeux, et on va voir ce qu’il va se passer notamment au Danemark et sur l’étape des pavés. Après, je mets Primoz Roglic en numéro 2. Pogacar a déjà gagné le Tour de France et vu ce qu’il a montré ces derniers temps sur son Tour national, il est en grande condition, mais Roglic a montré sur le Dauphiné qu’il était très fort aussi. Roglic a aussi la chance d’avoir une grosse équipe autour de lui, ça peut l’aider sur tous ces petits pièges qu’il va y avoir en début de Tour.Ce sont deux cartes différentes, c’est gérable. Mais s’il y a le feu, ils vont plutôt défendre le maillot jaune que le maillot vert.Cette année me rappelle des souvenirs, quand Christopher Froome avait un peu piqué le leadership à Bradley Wiggins (Wiggins avait gagné le Tour de France 2012 avec 3’21 d’avance sur Froome, mais ce dernier semblait plus fort et avait dû l'attendre dans la montée de La Toussuire, ndlr). On va voir. En tout cas, c’est toujours bien d’avoir deux cartouches dans son fusil si Roglic a un ennui en première semaine, les cartes pourraient redistribuées.Quand j’étais coureur, j’avais participé à un Tour de France (en 2014, ndlr) avec une étape sur les pavés, et beaucoup de leaders avaient perdu le Tour sur cette étape (Froome, Contador…, ndlr). Ça avait été une étape dantesque, avec la pluie, le froid. C’est une étape attendue par beaucoup de monde, et il va vraiment falloir faire attention. Il faudra faire attention aussi ce week-end au Danemark, où ils n’annoncent pas du beau temps, avec le pont de 18 kilomètres (en fin d’étape samedi, ndlr) à franchir. Il y aura des pièges aussi. Le but pour les leaders sera de sortir du Danemark et des pavés pour arriver à l’étape de La Planche des Belles Filles sans avoir perdu trop de temps.Elles sont toutes belles. L’Alpe d’Duez, c’est quand même mythique, elle sort du lot. La Planche des Belles Filles, ça reste une belle étape, ça peut être pour un Thibaut Pinot, par exemple, qui ne sera pas loin de chez lui et qui voudra vraiment bien faire. Je ne sais pas les leaders voudront aller chercher cette étape.C’est difficile à dire, car on ne sait pas dans quel état sera Romain Bardet depuis son Tour d’Italie, on a Thibaut Pinot qui dit qu’il vient pour les étapes, Warren Barguil aussi. On verra à la fin de la première semaine quel Français voudra jouer le général. A mes yeux, Romain Bardet est celui qui peut courir le général. Guillaume Martin aura-t-il bien récupéré de son Tour d’Italie ? C’est encore une autre histoire. Plein de choses entrent en compte. On a quand même de sacrés grimpeurs en France.C’est un choix. Mais faire 10eme ou 12eme du Tour de France, c’est anecdotique, alors je pense que ce sont eux qui ont raison. Aller chercher les victoires d’étapes c’est quand même plus prestigieux que faire 10eme, même si c’est quand même beau.Je conduis des invités pour Leclerc. On a quatre véhicules avant course, entre la caravane et les coureurs. Je vais leur faire vivre un peu ma passion, leur montrer la caravane. On double la caravane, on s’arrête pour manger au bord de la route, on regarde passer la caravane, on reprend la route pour que nos invités soient 30 kilomètres avant l’arrivée dans les bus VIP et voient l’arrivée sur écran géant.Il peut encore être gagné par Pogacar. Voudra-t-il faire comme l’année dernière et gagner le maillot jaune, le maillot blanc et le maillot à pois ? Je vois bien Pogacar, ou Romain Bardet, Thibaut Pinot ou Warren Barguil, qui a fait un grand championnat de France. Ce sont toujours les mêmes noms qui reviennent.Pourquoi pas ? Les places sont chères, à moi de faire mes preuves. C’est mon rêve, c’est mon but. Que ce soit une équipe française ou étrangère, ça ne me dérange pas, du moment que je puisse évoluer à haut niveau comme quand j’étais coureur, ça me plairait énormément. C’est tout frais, pour le moment je fais ma formation avec les jeunes, ce n’est pas du haut niveau mais ça me plait aussi, c’est hyper intéressant de transmettre mon savoir-faire à des jeunes.Crédit : Valentin Jacquemet