Ewan: "S'il y avait plus de journées de repos..."

Les journées de repos réussissent à Caleb Ewan. Au lendemain de la première sur ce Tour de France 2019, l'Australien de la Lotto-Soudal avait levé les bras à Toulouse. Une semaine plus tard et Ewan a réédité la performance à Nîmes.

A 25 ans, l'héritier de Robbie McEwen confirme pour sa découverte de la Grande Boucle qu'il est peut-être bel et bien actuellement l'homme le plus rapide du peloton avec ce 2e succès décroché lors de la 16e étape courue autour de la cité gardoise dans une chaleur étouffante à laquelle le coureur de l'hémisphère sud n'est pas forcément préparé, comme il l'a avoué au micro de France 2 : "En Australie, où j’ai grandi, parfois, il fait froid aussi, il neige… Donc je ne suis pas habitué, même si je vis à Monaco aujourd’hui. On n’est pas habitué aux canicules. (…) S’il y avait plus de jours de repos, je gagnerais peut-être plus. Quand j’arrête, le lendemain, je suis très performant." L'Aussie fait désormais figure de favori pour l'étape finale de dimanche à Paris.

"Les Champs-Elysées, c'est la victoire dont rêve tout coureur. Cette année, j'ai une vraie chance car j'ai montré que j'étais fort", lance l'intéressé en confiance.