Ewan remet ça

Cette 16e étape promettait d'être assez tranquille, et si le scénario de la course n'a réservé aucune véritable surprise, les coureurs n'ont pas pour autant pu se relâcher véritablement au lendemain de la deuxième journée de repos de ce Tour de France 2019. Le peloton, parti de Nîmes... et arrivé à Nîmes (pour la 18e fois de son histoire), a néanmoins été secoué par des chutes, et les organismes ont été éprouvés par la canicule. Le plus résistant de tous ? Caleb Ewan, qui s'est imposé au terme d'un sprint massif devant Elia Viviani (Deuceuninck-Quick Step), Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) et Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). L'Australien de la Lotto-Soudal retrouve donc le sourire, après avoir trop longtemps patienté pour lever les bras sur cette Grande Boucle.

Le voilà désormais premier des sprinteurs du peloton à s'offrir un doublé, après le rouleur-grimpeur Simon Yates, et l'inévitable Julian Alaphilippe. Le maillot jaune a par ailleurs vécu une journée plutôt tranquille, puisque son équipe, la Deuceuninck-Quick Step, ne s'est pas montrée, et pourra savourer un douzième épisode avec la prestigieuse tunique de leader du classement général sur les épaules. Son rival le plus sérieux, Geraint Thomas, aurait pu lui aussi profiter de cette étape de transition pour faire tourner les jambes sans forcer, oui mais voilà, le vainqueur sortant s'est plutôt offert une petite frayeur en allant tâter du bitume, seul, sur un virage à droite a priori anodin. Le leader d'Ineos s'est rapidement relevé pour repartir et se faire soigner ses quelques bobos, en roulant, par le corps médical. "Ça va, ça va… Il y a tout le côté gauche, le cuissard un peu abîmé, le docteur est allé le voir tout de suite. Mais ça va…", a voulu rassurer son directeur sportif Nicolas Portal au micro de France 2. Mais seuls les Alpes jugeront...

Jakob Fuglsang a eu lui moins de chance. Le meilleur atout des Astana sur cette Grande Boucle, celui qui était désigné comme l'un des grands favoris à la victoire finale sur le Tour de France avant le départ, a aussi chuté, mais n'est pas remonté en selle. La 9e place du classement général s'est donc libérée, et Richie Porte en profite pour intégrer le top 10, alors que c'est Rigoberto Uran qui remonte d'un rang. Preuve que, même sur une simple étape de transition, dont on pouvait néanmoins craindre quelques bordures que l'absence de vent n'a pas provoquées, l'animation a malgré tout été au rendez-vous. Ce n'est pas non plus Nairo Quintana qui dira le contraire, le leader déchu de la Movistar ayant été décroché dans les derniers kilomètres pour perdre encore un peu plus d'une minute au général (12e, + 9'30").