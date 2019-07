Etape hors norme, Alaphilippe détrôné

C’est du jamais-vu sur les routes du Tour de France (*). "Ça n’arrive jamais, on n’a jamais vu ça…" Laurent Jalabert, qui en a vu d’autres, en reste bouché bée depuis son poste de consultant à Tignes. Une ligne d’arrivée que le peloton de cette 106e édition, déjà en passe d’entrer dans la légende, n’atteindra jamais. Sans doute était-il écrit que cette Grande Boucle hors norme devait connaître un épilogue sans précédent connu.

Car, oui, ce Tour 2019, même si on ne peut plus jurer de rien, a sans nul doute trouvé son épilogue à deux jours de l’arrivée à Paris, lors de cette 19e étape (126,5km) partie sous le soleil à Saint-Jean-de-Maurienne… Et cette issue est malheureusement pour tous les supporters français, qui s’étaient pris à rêver de pouvoir célébrer dimanche, sur les Champs-Elysées, un successeur français à Bernard Hinault, un crève-cœur.

Déjà l’abandon aussi cruel qu’inattendu d’un Thibaut Pinaut peu après le départ avait refroidi le clan tricolore. Mais on n’était pas au bout de nos peines et de nos émotions. Dans un tel contexte, il faudra retenir que la grande bataille a bien eu lieu entre les meilleurs et elle a été fatale à Julian Alaphilippe, sonné dans l’ascension du col de l’Iseran (2 770m) par les assauts successifs des coureurs de l’équipe Ineos, le troisième du général Geraint Thomas puis le deuxième Egan Bernal, épaulés par le quatrième Steven Kruijswijk dans leur entreprise de déstabilisation du n°1 mondial qui, pour la première fois après dix-huit jours de course, va faillir et lâcher prise pour de bon à 5km du sommet rallié avec 2"07 de retard sur un Bernal virevoltant et lancé vers la victoire.

Val d'Isère coupé du monde

Que se serait-il passé ensuite ? Alaphilippe aurait-il pu refaire une partie de son retard ? Ou Bernal aurait-il au contraire accentué sa prise de pouvoir ? On ne le saura jamais, puisque l’impensable est survenu avec cette neutralisation de la course. "Val d’Isère, au moment où on se parle, est coupée du monde. La route entre vers Tignes est coupée, il y a des coulées de boue dans les tunnels." La description apocalyptique faite par Alexandre Pasteur, notre confrère de France Télévisions, donne une idée de l’imprévisibilité de l’épisode météo, qui a contraint Christian Prudhomme et la direction de course a stoppé les coureurs dans la descente de l’Iseran et a neutralisé à son sommet les temps d'une étape qui restera sans vainqueur en raison d’un terrible orage de grêle, qui va notamment laisser sur son passage un tapis de grêlons à 22,5km de l’arrivée.

Dans de telles conditions, la sécurité des coureurs aura primé, même si les principaux intéressés, sans connaître l’ampleur du problème, étaient évidemment les plus frustrés, Alaphilippe le premier, accablé surtout par la fin de son rêve.

-------------------------------

(*) En 1996, l’étape entre Val d’Isère et Sestrières, perturbée par les chutes de neige, est escamotée avec les neutralisations du Galibier et de l’Iseran. En 1982, c’est le contre-la-montre par équipes qui est annulée en raison… d’une manifestation de sidérurgistes.