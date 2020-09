Etape 9 : Un deuxième passage pyrénéen au goût d'inédit

Le Tour de France va poursuivre son passage dans les Pyrénées ce dimanche à l’occasion de la 9eme étape. Au lendemain d’un riche programme, le tracé de 153km tracé entre Pau et Laruns proposera également son lot de difficultés. Si la Côte d’Artigelouve, classée en 4eme catégorie (2,3km à 4,5%) sera un simple amuse-bouche, les choses sérieuses démarreront une cinquantaine de kilomètres plus loin. En effet, pour la première fois, le peloton va emprunter les pentes du Col de la Hourcère, classé en 1ere catégorie (11,1km à 8,8%). Une montée aux pentes irrégulières qui permettra à une échappée de faire la différence mais, trop loin de l’arrivée, rien n’indique que le peloton l’utilisera pour une nouvelle bataille.





Le Col de Marie-Blanque pour faire la différence ?

A l’issue d’une courte descente, les coureurs enchaîneront avec le final du Col du Soudet, classé en 3eme catégorie (3,8km à 8,5%). Une longue descente jusqu’à Arette et le sprint intermédiaire suivront avant une courte vallée vers le Col d’Ichère, classé en 3eme catégorie (4,2km à 7%). Mais la décision pourrait se faire dans l’irrégulier Col de Marie-Blanque, classé en 1ere catégorie (7,7km à 8,6%) dont le sommet est situé à seulement 18km de l’arrivée et qui sera un « point bonus » avec huit secondes de bonification pour le premier. Avec des pentes moyennes au-delà des 10% dans ses quatre derniers kilomètres, ce haut-lieu des Pyrénées pourrait offrir quelques opportunités en vue du classement général. Le final en plaine pourrait toutefois permettre des regroupements avant la ligne d’arrivée.